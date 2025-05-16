Пару из Кузбасса сняли на видео во время занятия сексом под окнами дома

В Полысаеве сотрудники правоохранительных органов во время мониторинга соцсетей горожан обнаружили видео, на котором зафиксированы действия сексуального характера в общественном месте, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на полицию Кузбасса.

В ведомстве сообщили, что публикация была обнаружена в местном телеграм-канале. По информации издания, автор видео — горожанин, под окнами которого пара совершала действия интимного характера. За процессом наблюдала собака. Мужчина и женщина были частично раздеты. Видео снимали из квартиры многоэтажного дома.

В ведомстве проинформировали, что организовали проверку по факту видеозаписи. Сотрудники правоохранительных органов установили личности нарушителей. Ими оказалась 44-летняя женщина и 51-летний мужчина. Нарушителей общественного порядка задержали. Правоохранители составили в отношении них протоколы. С юридической точки зрения их действия расцениваются как мелкое хулиганство.

По информации ведомства, нарушителям могут назначить штраф в размере до 1 тыс. руб. или административный арест сроком до 15 суток.

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