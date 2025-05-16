Российским парам рассказали про количество секса для укрепления отношений

Психолог Елизавета Куликова из Пироговского университета рассказала «Газете.Ru», какая частота секса оптимальна для поддержания эмоциональной и физической связи в парах без превращения интима в рутину.

Немецкие исследователи выяснили, что 86% гармоничных пар занимаются сексом в среднем раз в неделю. Эти данные основаны на опросе 2101 пары со стажем отношений около 10 лет. Интересно, что среди пар, признавшихся в редких сексуальных контактах (реже 2-3 раз в месяц), уровень недовольства отношениями оказался значительно выше.

Психолог Куликова согласна с этими данными. Она объясняет, что есть прямая связь между качеством общения и интимной жизнью.

«Интимная жизнь в паре — это важная часть партнерства, основанная не только на физическом желании, но и на эмоциональных потребностях. Откровенно говоря, если эмоциональность и гармония отношений теряется, то регулярная интимная жизнь в паре может пропасть совсем», — пояснила эксперт.

Ключевой совет психолога — открыто обсуждать ожидания и избегать упреков. Исследование показывает: секс раз в неделю — не строгое правило, но полезный ориентир для пар, стремящихся сохранить гармонию в отношениях.

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