Пасечник из Салаира нашел в дупле дерева ружье

Пасечник из Салаира во время проверки пасек в дупле дерева обнаружил ружье, которое передал сотрудникам правоохранительных органов, сообщил sibdepo.ru.

Пресс-служба Росгвардии Кузбасса проинформировала, что 62-летний мужчина принес сотрудникам обрез одноствольного ружья. Незаконное оружие он обнаружил в дупле одного из деревьев, когда проверял пасику. Оно было завернуто в какую-то ткань. Мужчине сразу показалась находка подозрительной, поэтому он решил проверить содержимое свертка.

Сотрудники правоохранительных органов выполняют проверку, кому может принадлежать ружье. Также выясняют, совершали ли при помощи его противоправные действия.

Ранее сообщалось, что петербургские силовики во время обыска в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте оружия обнаружили у россиянина тайник с оружием и украинской формой.