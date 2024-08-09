Петербургские силовики обнаружили у россиянина тайник с оружием и украинской формой

В одной из квартир Санкт-Петербурга сотрудники силовых структур обнаружили схрон с арсеналом оружия и украинской формой, сообщает Lenta.ru .

Тайник был обнаружен во время обыска в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте оружия. Оперативники нашли схрон в квартире на Кадетской линии Васильевского острова.

Силовики изъяли шесть гранат и 14 автоматов, а также украинскую форму.

Ранее сообщалось, что в Сеть попала видеозапись с мародерствами украинских боевиков на захваченных территориях. На кадрах видно, как автомобиль ВСУ вывозит награбленное.