Петербургские силовики обнаружили у россиянина тайник с оружием и украинской формой
Тайник с оружием и украинской формой обнаружили силовики у жителя Петербурга
Фото: [unsplash.com]
В одной из квартир Санкт-Петербурга сотрудники силовых структур обнаружили схрон с арсеналом оружия и украинской формой, сообщает Lenta.ru.
Тайник был обнаружен во время обыска в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте оружия. Оперативники нашли схрон в квартире на Кадетской линии Васильевского острова.
Силовики изъяли шесть гранат и 14 автоматов, а также украинскую форму.
Ранее сообщалось, что в Сеть попала видеозапись с мародерствами украинских боевиков на захваченных территориях. На кадрах видно, как автомобиль ВСУ вывозит награбленное.