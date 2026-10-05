Прыжки, гонки и позирование: дельфины в российском регионе устроили представление рыбакам

Целая стая дельфинов устроила впечатляющее зрелище в бухте Шепалова в Приморском крае. Животные сопровождали катер, выпрыгивая из воды, — словно специально ради шоу, сообщил vostokmedia.com.

По словам рыбаков, попутчики появились неожиданно. В течение некоторого времени дельфины плыли параллельно с судном, то и дело выныривая и совершая высокие прыжки. Казалось, они специально позировали перед людьми.

Встретить настолько большую группу — большая удача. Однако приморцам и отдыхающим, по мнению экспертов, не стоит забывать: при встрече с морскими обитателями лучше соблюдать дистанцию и не нарушать их естественное поведение. Наблюдать за дельфинами со стороны — всегда праздник, который дарит заряд положительных эмоций.

По данным издания, случай еще раз подтверждает: акватория Приморья богата морскими обитателями. Возможно, дельфины еще не раз порадуют местных жителей и туристов своим появлением в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что на Кубани проинформировали о сотнях погибших дельфинов.