Пашинян сообщил, что Армения будет укреплять отношения с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время седьмого съезда партии «Гражданский договор» заявил, что страна выбирает курс на укрепление отношений с Россией. Трансляция встречи политиков идет на местных телеканалах, сообщил ТАСС.

Премьер-министр Армении высказал мнение, что переоценить важность отношений с Россией невозможно. В настоящее время отношения находятся на этапе трансформации. Никол Пашинян заверил, что речь идет о конструктивной трансформации.

«На этой основе мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией. И наш политический диалог продолжит быть активным», — сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении также заявил, что мир между Ереваном и Баку позволил стране выйти на новый международный уровень. В течение года и семи месяцев ситуация на армяно-азербайджанской границе стабильно спокойная и контролируемая. Ни один военнослужащий за это время не пострадал. Теперь у страны начался виток новой истории, считает политик.

«Это мир», — заявил армянский премьер.

Ранее сообщалось, что Армения начала адаптацию банковской системы для карт «Мир».