Российские банковские карты начнут принимать в Армении

Армения запускает прием российских карт «Мир» и платежей по QR-кодам. Власти республики адаптируют финансовую систему для удобства туристов из России, которые составляют треть всего потока. Об этом сообщает Lenta.ru.

Банковская система Армении проходит техническую адаптацию для полноценной работы с российскими картами «Мир» и поддержки оплаты через QR-коды. Об этом заявила председатель комитета по туризму республики Лусине Геворгян.

Это решение напрямую связано с огромной долей туристов из России. С начала года Армению посетили почти два миллиона путешественников, из которых более 700 тысяч — россияне. Их расходы вносят значительный вклад в экономику страны — доля турсектора в ВВП достигает 14%.

Инициатива направлена на создание максимально комфортных условий для гостей из РФ, которым больше не придется беспокоиться о наличных деньгах. Власти также подчеркивают статус Армении как безопасного и удобного направления, напоминая о безвизовом режиме для граждан 70 стран, включая Россию. Это важный шаг по укреплению экономических и туристических связей между двумя странами.

