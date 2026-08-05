Изверг на колесах: в Егорьевске голый водитель устроил охоту на девушек

Поздним вечером в Егорьевске произошел инцидент, который напугал местных жителей. По словам очевидцев, нетрезвый мужчина без одежды преследовал на автомобиле двух девушек. Прохожие успели записать происходящее на видео, а девушкам удалось скрыться во дворах. REGIONS узнал, что ситуацию из Сети уже передали на изучение правоохранителям.

Ночь в подмосковном Егорьевске выдалась тревожной для двух молодых девушек. Примерно в 1:10 у светофора возле одного из магазинов они переходили дорогу, когда заметили странное поведение водителя. Как рассказали очевидцы в местном сообществе «ВКонтакте», мужчина в нетрезвом состоянии и без одежды начал преследовать пешеходов.

Девушки перебежали на другую сторону улицы, но это не остановило преследователя. Водитель развернулся и продолжил движение за ними. Очевидцы, заметив происходящее, начали снимать на телефон. На кадрах видно, как автомобиль следует за девушками, которые пытаются укрыться на парковке. В какой-то момент они закричали, и прохожие бросились на помощь.

К моменту, когда они добежали до парковки, машина уже скрылась. Девушкам удалось спастись в ближайших дворах. Как уточнили в оперативных службах муниципалитета, информация, опубликованная в соцсетях, передана правоохранительным органам для проверки. Личность нарушителя и обстоятельства произошедшего устанавливаются.