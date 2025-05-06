Пассажиров перевернувшейся в Новокузнецке в апреле лодки до сих пор не нашли

Трое пассажиров, которые находились на перевернувшейся под Новокузнецком аэролодке, до сих пор не найдены, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, инцидент произошел в начале апреля. В пресс-службе Западно-Сибирского управления по транспорту СК России Сибдепо сообщили, что мужчины по-прежнему числятся без вести пропавшими. Всего на борту находилось пять человек. Двое мужчин были найдены сразу. Предполагается, что лодка перевернулась из-за столкновения с куском льда.

По информации издания, представителям экстренных служб удалось через некоторое время поднять судно. Людей в нем не было. Поиски усложнялись сильным течением. Помощь оказывали сотрудники правоохранительных органов, которые обследовали берег и прилегающие территории.

«Предварительно установлено, что группа вышла на лодке на открытую воду, несмотря на то что период навигации в регионе еще не начался», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным издания, в лодке находились мужчины в возрасте от 32 до 48 лет. Лодка перевернулась в месте, где поднялся уровень воды и начался ледоход. Ситуация усложняется гористой местностью. Двое мужчин, которым удалось выбраться, самостоятельно дошли до ближайшего населенного пункта и сообщили о ЧП.

Ранее сообщалось, что в Приморье пропали без вести двое полицейских.