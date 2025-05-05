В Приморье пропали без вести двое полицейских

По информации телеграм-канала, исчезнувшими оказались 38-летний заместитель начальника по закрытому административно-территориальному образованию (ЗАТО) «Фокино» подполковник Василий Чугунков и 32-летний оперуполномоченный уголовного розыска главка капитан Максим Поздняков. Отмечается, что они уже пять дней не выходят на связь.

Как пишет SHOT, полицейские исчезли после того, как 30 апреля уехали на рыбалку в село Сергеевка Партизанского района, которое находится примерно в 180 км от Владивостока и 150 км от Фокино. Чугунков и Поздняков должны были вернуться 3 мая, однако с тех пор их местоположение остается неизвестным.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что в США нашли пропавшую 60 лет назад женщину.