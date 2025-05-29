Пассажиры обеспокоены ужесточением правил досмотра в аэропорту Новосибирска

В аэропорту Новосибирска пассажиров более тщательно проверяют перед посадкой на самолет, сообщил atas.info.

По информации издания, для техники установлен отдельный контейнер. Пассажиры обязаны включить свои устройства, чтобы сотрудники аэропорта могли их проверить. Гражданам рекомендовано достать все предметы из своих карманов. Одежду, согласно новым правилам, также будут проверять более тщательно. Куртки, пиджаки и другие элементы гардероба просвечивают через интроскоп.

По данным издания, сотрудники аэропорта наделены правом потребовать от пассажира снять ремень или обувь. В случае, если ремень широкий, а обувь на толстой подошве или каблуках, вещи проверяют в обязательном порядке.

«Распоряжение об изменении правил поступило от федерального центра. Мы приняли его к исполнению», — сообщили Atas.info в пресс-службе аэропорта.

По информации издания, пассажиры неоднозначно отнеслись к нововведениям. Туристы обеспокоены, что могут опоздать на рейс из-за столь длительных проверок. Сотрудники аэропорта отметили, что необходимо правильно распределять время. В аэропорт лучше прибыть заранее. При досмотре сразу предоставить паспорт и посадочный лист. Меры приняты для всех российских аэропортов. Они направлены на обеспечение безопасности граждан.

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