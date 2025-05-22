Турэксперт Мкртчян назвал категорию туристов, которые больше всего страдают из-за атаки дронов

По словам вице-президента Альянса турагентств РФ Алексана Мкртчяна, в ситуации с временным закрытием российских аэропортов в связи с угрозой атаки БПЛА больше всего страдает одна категория путешественников. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что существуют две категории туристов — самостоятельные и те, кто пользуется услугами турагентств. В первом случае они сами покупают и бронируют билеты, отели, страховку и трансфер, во втором — покупают все «пакетом» у агентов. И именно самостоятельные путешественники больше остальных страдают во время закрытия аэропортов. Так, в случае ЧП риски тех, кто покупал «пакет» у турагентства, могут взять на себя турагентства, а во втором случае все вопросы придется решать самостоятельно и за собственные деньги.

По мнению турэксперта, после повторяющихся ситуаций с закрытием неба на фоне атаки беспилотников люди стали больше полагаться именно на турагентства.

Ранее сообщалось, что более 80 рейсов в Москву перенаправлены из-за атак дронов.