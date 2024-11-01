Пассажиры жалуются на отсутствие телетрапов в Кемеровском аэропорте

Пассажиры Кемеровского аэропорта имени А. А. Леонова возмущены отсутствием телетрапов при посадке и высадке из самолетов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Один из читателей рассказал, что пассажирам приходится мерзнуть в ожидании автобуса. Он отметил, что в городе уже фиксируют низкие температуры воздуха. На автобусе россиян доставляют к самолету или уже в обратном направлении.

«Перестали работать телетрапы. Людей на морозе в автобус пересаживают», — сообщил читатель Сибдепо.

Редакция начала разбираться в ситуации. Выяснилось, что телетрап не работает не первый день. Так, 12 октября была ветреная и холодная погода. Сначала пассажиров отвезли на автобусе, а потом им пришлось подниматься по обычному трапу.

«При скорости ветра 23 метра в секунду и температуре -4 градуса — то еще удовольствие. Обычный трап, по ощущениям, аж поскрипывал на ветру. В общем, было внезапно эпично», — рассказывает другая пассажирка.

Девушка рассказала, что вернулась домой 20 октября. В холодном автобусе она сильно замерзла. В итоге пассажирка заболела.

В пресс-службе аэропорта Сибдепо подтвердили, что возникла проблема. Специалисты выполняют ремонтные работы бетонного покрытия, на которое устанавливают телетрапы. Ремонт завершается. В субботу, 2 ноября, телетрапы будут возвращены для пользования пассажиров в стандартном режиме.

Ранее сообщалось, что Росавиация продлила ограничения на полеты над Израилем, Ираном и Ираком.