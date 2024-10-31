Росавиация продлила ограничения на полеты над Израилем, Ираном и Ираком

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о продлении временных ограничений на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака до 24 ноября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно обновленному NOTAM, российским авиакомпаниям рекомендовано до 24 ноября осуществлять полеты в эти страны только в интервале с 9:00 до 19:00 мск.

Причины продления ограничений связаны с ухудшением обстановки в регионе. 1 октября Иран осуществил массированный ракетный удар по территории Израиля в ответ на ряд убийств высокопоставленных членов группировок ХАМАС, «Хезболлах» и Корпуса стражей исламистской революции (КСИР).

На следующий день Росавиация в целях обеспечения безопасности гражданских воздушных судов, рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в аэропорты этих трех стран до особого распоряжения.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила об атаке Израиля на космический центр КСИР в Иране, на котором производились баллистические ракеты.