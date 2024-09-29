Патриарх Кирилл посетил «Сириус»
Патриарх Кирилл посетил лабораторный комплекс университета «Сириус»
Фото: [Медиасток.рф]
В воскресенье, 29 сентября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус», сообщил сайт РЦП.
К приезду патриарха основательно готовились. Для него провели экскурсию, в рамках которой рассказали о всех достоинствах современных лабораторий. Священнослужителю предложили ознакомиться с информацией, размещенной на стендах. Патриарху рассказали о богатой материальной базе, о стремительном росте науки и важности подобных учреждений.
На территории «Сириуса» патриарх ознакомился с ходом строительных работ концертно-театрального комплекса и посетил образовательный. В Краснодарском крае священнослужитель находится в рамках первосвятительского визита в Сочинскую епархию. Патриаршее богослужение транслировалось на порталах и телеканалах. Присутствующим на мероприятии верующим раздавали иконки Кубанских святых с Патриаршим благословением.
На протяжении всего года в гости в «Сириус» приезжают школьники из всех регионов России, которые получили престижные места на конкурсах или олимпиадах. Они учатся, набираются опыта, делятся с другими школьниками своими умениями и знаниями. Центр направлен на развитие науки и мотивацию молодого поколения на учебу.
Ранее сообщалось, что туристический маршрут по местам, связанным с жизнью святителя Тихона, представили в Подмосковье.