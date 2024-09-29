Патриарх Кирилл посетил «Сириус»

К приезду патриарха основательно готовились. Для него провели экскурсию, в рамках которой рассказали о всех достоинствах современных лабораторий. Священнослужителю предложили ознакомиться с информацией, размещенной на стендах. Патриарху рассказали о богатой материальной базе, о стремительном росте науки и важности подобных учреждений.

На территории «Сириуса» патриарх ознакомился с ходом строительных работ концертно-театрального комплекса и посетил образовательный. В Краснодарском крае священнослужитель находится в рамках первосвятительского визита в Сочинскую епархию. Патриаршее богослужение транслировалось на порталах и телеканалах. Присутствующим на мероприятии верующим раздавали иконки Кубанских святых с Патриаршим благословением.

На протяжении всего года в гости в «Сириус» приезжают школьники из всех регионов России, которые получили престижные места на конкурсах или олимпиадах. Они учатся, набираются опыта, делятся с другими школьниками своими умениями и знаниями. Центр направлен на развитие науки и мотивацию молодого поколения на учебу.

Ранее сообщалось, что туристический маршрут по местам, связанным с жизнью святителя Тихона, представили в Подмосковье.