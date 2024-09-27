Туристический маршрут по местам, связанным с жизнью святителя Тихона, представили в Подмосковье

В Подмосковье разработали специальный маршрут по местам, связанным с жизнью святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, его представили в честь празднования в 2025 году 100-летия его блаженной кончины. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.