Туристический маршрут по местам, связанным с жизнью святителя Тихона, представили в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]
В Подмосковье разработали специальный маршрут по местам, связанным с жизнью святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, его представили в честь празднования в 2025 году 100-летия его блаженной кончины. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Так, участники смогут посетить Успенский собор Московского Кремля, где святитель Тихон исповедовал свою веру и совершал служения, Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде, Коломенский Кремль и не только. Ознакомиться с маршрутом можно на главном информационном туристическом портале региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.
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