Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства и поблагодарил за поддержку РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня народного единства. В своем обращении предстоятель Русской православной церкви также выразил главе государства благодарность за внимание, которое тот уделяет РПЦ, сообщило РИА Новости.

Патриарх подчеркнул свою убежденность в том, что в нынешние времена, как и в давние эпохи, благополучие и могущество России опирается не только на экономическую и политическую стабильность, но и на духовно-нравственные устои.

«Этот праздник напоминает нам об одном из ключевых событий достославной истории отечества, когда наши предки, сплотившись, смогли преодолеть смуту и отстоять независимость родной страны», — говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.

По данным издания, Кирилл отметил, что единство народов России, в основе которого лежат крепкая вера, историческая память и уважение к традициям, дает возможность с достоинством отвечать на любые вызовы современности.

Помимо президента, патриарх Кирилл также направил поздравления председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, мэру Москвы Сергею Собянину и министру обороны РФ Андрею Белоусову.

Ранее сообщалось, что подлинная Казанская икона может быть найдена и передана РФ.