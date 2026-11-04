Сезон снега стартовал в Подмосковье: временный покров высотой 1 см отмечен в Дмитрове

Погодные сводки подтвердили: зимний сезон в столичном регионе можно считать открытым. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем канале на платформе «Макс», теперь и Москва официально отметила первый снег.

«Теперь и Москва официально отметила первый снег», — отметил эксперт.

По словам синоптика, в 9 часов утра базовая метеостанция города на ВДНХ зафиксировала первый в сезоне снег. Это событие означает, что снежинки в столице перестали быть редкостью и погода перешла в новую фазу.

Однако на этом зимние новости не закончились. На территории Московской области открылся сезон первого снежного покрова. Как уточнил Леус, временный снежный покров высотой около одного сантиметра наблюдался на метеостанции в Дмитрове. Это значит, что в отдельных районах области земля уже успела покрыться белым слоем.

Пока речь идет лишь о кратковременном явлении. Но сам факт раннего снега говорит о том, что погода в регионе вплотную подошла к зимним значениям, а жителям пора готовиться к холодам и возможной гололедице.

Ранее сообщалось, что мокрый снег и сильный ветер придут в Подмосковье 4 ноября.