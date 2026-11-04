«Европа умирает»: Трамп заявил, что Франция и Италия могут не пережить нынешних потрясений

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Европа переживает предсмертное состояние. По его словам, такие государства, как Франция и Италия, могут не справиться с текущими потрясениями, сообщил ТАСС.

«Посмотрите на Европу, она умирает. Взгляните на то, что происходит во Франции и Италии, они даже могут не выжить», — сказал президент в эфире телеканала Fox News.

По данным издания, сам американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты процветают.

«Мы хотим, чтобы так продолжалось и дальше», — добавил он.

По информации издания, заявления Трампа прозвучали на фоне массовых протестов в Европе. Во Франции волнения начались в сентябре: первыми выступили учащиеся, недовольные нехваткой преподавателей и перегруженным расписанием. Позже к ним присоединились профсоюзы и «желтые жилеты», которые выступают против падения покупательной способности и роста цен на топливо.

По данным издания, в середине октября новая волна протестов поднялась в Италии. Массовые демонстрации там идут уже два года — их участники недовольны политикой правительства и Евросоюза. Помимо экономических требований, связанных с подорожанием энергоносителей, топлива и инфляцией, у протестующих есть и идеологическая повестка: они выступают против перевооружения и войн, а также в поддержку Палестины.

Ранее сообщалось, что Трамп готов принять итоги промежуточных выборов в Конгресс США и начать сотрудничество с демократами.