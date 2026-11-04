Губернатор Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства
Губернатор Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства
Фото: [Александра Степанова]
В Доме правительства Московской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства. Губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с праздником, поблагодарил за вклад в развитие региона, а также вручил государственные и областные награды.
«Хочу вас поздравить, поблагодарить за добрые дела для нашего Подмосковья, нашей страны, за ваше трудолюбие, самоотдачу, за тот достойный пример, который вы показываете окружающим.Мы высоко ценим достижения в самых разных отраслях, будь то экономика, промышленность, медицинская помощь или подготовка кадров. Благодаря усилиям и энергии таких людей, как вы, Подмосковье уверенно развивается, сохраняет лидерство по многим направлениям.Как сказал наш Президент, на всех переломных этапах единство народа всегда было ключевой составляющей», ‒ отметил Андрей Воробьев.
Областные награды получили многодетные родители, герои СВО, представители здравоохранения, образования, строительства, лесного хозяйства, духовенства, культуры и спорта. Награды стали признанием заслуг тех, кто своим трудом и службой способствует развитию региона и укреплению общества.
«Отдельная благодарность нашим медикам. Мы строим современные поликлиники, стационары, внедряем передовые цифровые сервисы, новейшее оборудование,но сердце медицины ‒ это врачи, медсестры, те, кто спасает, лечит. Хочу сказать слова признательности и в адрес героев ‒ бойцов на линии боевого соприкосновения. Особая гордость Подмосковья – наши большие дружные семьи, где закладывается любовь к близким, уважение и ответственность за родную землю», ‒ заявил губернатор Московской области Воробьев.
Ранее сообщалось, что в Химках в парках подготовили программу ко Дню народного единства 4 ноября.