Губернатор Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства

«Хочу вас поздравить, поблагодарить за добрые дела для нашего Подмосковья, нашей страны, за ваше трудолюбие, самоотдачу, за тот достойный пример, который вы показываете окружающим.Мы высоко ценим достижения в самых разных отраслях, будь то экономика, промышленность, медицинская помощь или подготовка кадров. Благодаря усилиям и энергии таких людей, как вы, Подмосковье уверенно развивается, сохраняет лидерство по многим направлениям.Как сказал наш Президент, на всех переломных этапах единство народа всегда было ключевой составляющей», ‒ отметил Андрей Воробьев.