В Подольске наградили судебных приставов: отличившимся вручили медали и грамоты

В Подольске состоялась встреча сотрудников службы судебных приставов с первым заместителем главы округа Владимиром Кравцовым. Он поздравил их с профессиональным праздником, отметив, насколько значима их работа, сообщила администрация городского округа.

Мероприятие состоялось в понедельник, 2 ноября. Отличившихся за безупречную службу и добросовестный труд наградили медалями и почетными грамотами администрации. Начальник отделения — старший судебный пристав Артем Сытник — получил медаль Совета депутатов «За плодотворный труд».

«Мы живем в правовом государстве, где исполнение судебных решений — один из основополагающих принципов. Обязать человека или организацию исполнить судебное решение — это большой и непростой труд. Учитывая объем задач, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно, можно сказать, что каждый из вас совершает маленькое чудо», — подчеркнул Владимир Кравцов.

День судебного пристава отмечается в России 1 ноября. Эти специалисты следят за исполнением судебных решений, защищают права граждан и помогают поддерживать законность и правопорядок.

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции из Подмосковья стал финалистом всероссийского конкурса «Народный участковый».