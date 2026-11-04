Рейс Air Serbia из Белграда в Москву развернулся над Литвой: названы причина
Компания Air Serbia вернула самолет в Белград из-за проблем с досмотром Вулина
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Лайнер Air Serbia, следовавший из Белграда в Москву, развернулся над территорией Литвы и взял курс обратно в аэропорт вылета. Об этом пишет сербский портал Nova.rs, сообщило «Радио 1».
По предварительным данным, причиной возвращения стали сложности с проверкой безопасности экс-вице-премьера Сербии Александра Вулина. По информации издания, чиновник не прошел необходимые процедуры досмотра, однако все равно оказался на борту. Когда самолет приземлился в аэропорту имени Николы Теслы, специалисты досмотрели багаж Вулина.
По данным издания, перевозчик объяснил возвращение лайнера соблюдением действующих правил и инструкций по безопасности — процедуры нужно было провести в полном объеме.
По информации издания, помимо Вулина, на борту находились директор компании Srbijagas Душан Баятович и председатель Сербской народной партии Ненад Попович. По данным СМИ, рейс возобновили после тщательной проверки самолета и замены экипажа.
Ранее сообщалось, что депутат из Подмосковья рассказала о посадке самолета в Санкт-Петербурге.