«Наша сила в том, что мы все едины»: бойцы спецназа «Ахмат» поздравили россиян с Днем народного единства
РИА Новости: бойцы спецназа «Ахмат» поздравили россиян с Днем народного единства
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Военнослужащие спецназа «Ахмат», выполняющие боевые задачи в составе группировки «Север», записали видеообращение к жителям России по случаю Дня народного единства. Кадры передал корреспондент РИА Новости.
Бойцы подчеркнули, что в зоне специальной военной операции плечом к плечу сражаются представители самых разных национальностей. Именно в этой сплоченности, по их словам, заключена сила России и залог будущей победы.
«Очень важный праздник в нашей стране. Очень многонациональная страна. Наша сила в том, что мы все едины», — отметил военнослужащий-талыш с позывным Жнец.
Военные также обратились к соотечественникам с пожеланиями. Они пожелали гражданам крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой.
«Хочу пожелать жителям нашей страны, не ругайтесь, будьте сплочены, потому что без этого нам никуда. Посмотрите, у нас здесь алтайцы, казахи, украинцы, чеченцы, удмурты. Вместе мы сила, за нами будет победа», — сказал военнослужащий с позывным Памбур.
Ранее сообщалось, что экипаж МКС поздравил жителей России с Днем народного единства 4 ноября.