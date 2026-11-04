Трагедия произошла в городе Большой Камень Приморского края. В результате конфликта погиб 16-летний школьник. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, мужчина, подозреваемый в убийстве, ранее работал преподавателем в лицее.

По информации краевого минздрава, озвученной во вторник, подросток получил удар ножом прямо в сердце. Травма оказалась смертельной: школьник скончался до того, как к месту происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики уже не могли ничего сделать.

В Следственном управлении Следственного комитета сообщили, что нападение на 16-летнего юношу произошло в ходе конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый задержан, сейчас с ним работают следователи.

Позже в ведомстве раскрыли подробности произошедшего. По данным СУСК, школьник пытался спастись от нападавшего, забежав в кинотеатр. Однако это не помогло избежать трагедии. Правоохранители также сообщили агентству, что погибший мальчик воспитывался в многодетной семье.

«Он давно был преподавателем. В лицее», — сообщил собеседник агентства.

Обстоятельства случившегося и мотивы нападавшего сейчас устанавливаются. Следствию предстоит выяснить все детали конфликта, который привел к гибели подростка.

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