Можно принять за гастрит: гастроэнтеролог Пехотина раскрыла первые признаки рака желудка

Боль в верхней части живота, тошнота и тяжесть после еды могут казаться обычными проявлениями гастрита. Однако иногда за такими жалобами скрывается гораздо более серьезное заболевание — рак желудка, который на ранних стадиях способен протекать почти незаметно. Какие симптомы должны насторожить и в каких случаях нельзя откладывать обращение за медицинской помощью, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Пехотина.

Главная сложность раннего выявления заболевания заключается в отсутствии характерных симптомов.

«На ранних стадиях рак желудка может проявляться неспецифическими симптомами, похожими на гастрит: дискомфортом или болью в верхней части живота, тошнотой, чувством переполнения после еды, снижением аппетита», — объяснила Пехотина.

При этом тяжесть в желудке или периодическая тошнота вовсе не означают, что у человека онкологическое заболевание. По словам гастроэнтеролога, подобные жалобы гораздо чаще связаны с другими, неонкологическими причинами. Однако опасность заключается в том, что серьезная патология иногда развивается без выраженных проявлений и долго протекает практически бессимптомно, предупредила врач. Поэтому ориентироваться только на интенсивность боли нельзя: отсутствие сильного дискомфорта само по себе не исключает заболевание.

Специалист указала, что насторожить должно прежде всего ухудшение самочувствия, особенно если симптомы становятся сильнее или возникают все чаще.

«Насторожить должны прогрессирующие симптомы, необъяснимая потеря веса, стойкое снижение аппетита, затруднение глотания, железодефицитная анемия», — перечислила Пехотина.

Железодефицитная анемия может сопровождаться слабостью и повышенной утомляемостью. При этом установить ее наличие можно с помощью анализов крови. Отдельного внимания требуют повторяющаяся рвота и признаки возможного желудочно-кишечного кровотечения. Особенно опасны черный дегтеобразный стул и рвота с кровью, в том числе напоминающая по виду кофейную гущу. Такие проявления могут свидетельствовать о кровотечении в пищеварительном тракте, причины которого бывают разными.

«При признаках кровотечения нужна экстренная медицинская помощь», — подчеркнула гастроэнтеролог.

При появлении таких симптомов следует немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112, а не пытаться самостоятельно лечить предполагаемый гастрит.

Если дискомфорт в желудке сохраняется, усиливается или сопровождается потерей веса и аппетита, необходимо обратиться к врачу. Для выяснения причины специалист может назначить анализы и гастроскопию. Главное, по словам эксперта, — не пытаться самостоятельно отличить гастрит от более серьезного заболевания по ощущениям. Своевременное обследование позволяет выяснить причину жалоб и при необходимости начать лечение.