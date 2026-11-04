День народного единства: Путин в поздравлении Патриарху Кириллу подчеркнул значение подвига предков

Президент Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем народного единства 4 ноября

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Фото: [Медиасток.рф]

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю Дня народного единства, сообщило РИА Новости.

«Этот праздник посвящен великому подвигу нашего народа, который по зову сердца в трудный для страны час поднялся на защиту родной земли, одолел жестокого врага, возродил и укрепил державу», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте РПЦ.

Глава государства отметил, что ратные и трудовые свершения предков, их сплоченность и беззаветная любовь к Отечеству, а также верность патриотическим и духовным идеалам служат достойным примером как для нынешнего поколения россиян, так и для тех, кто придет им на смену. По словам президента, именно эти качества помогали народу преодолевать трудности и сохранять государственность на протяжении веков.

В поздравлении подчеркивается, что историческая память и уважение к традициям остаются основой для единства общества. Путин выразил уверенность, что опора на эти ценности позволит стране и впредь достойно отвечать на любые вызовы современности.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл поздравил президента РФ Путина с Днем народного единства и поблагодарил за поддержку РПЦ.

Ранее также сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» поздравили россиян с Днем народного единства.

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