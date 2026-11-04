«В людях СССР срабатывает определенная история»: Стас Михайлов считает свой особняк слишком большим

Певец Стас Михайлов поделился подробностями о своем доме. На юбилейном концерте, посвященном 65-летию Государственного Кремлевского дворца, артист признался, что просторный особняк оказался для него большим, сообщил Super.

«Хотел построить большой дом. Построил и теперь понимаю, что не захожу ни в какие комнаты. Во многие комнаты вообще не захожу. Вообще», — поделился Михайлов.

Певец связал эту тягу к огромным площадям с менталитетом людей, выросших в СССР. По его мнению, многие люди старшего поколения пытаются компенсировать таким образом годы, проведенные в стесненных условиях.

«В нас, людях СССР, срабатывает одна определенная история: мы жили в маленьких квартирах. У нас ничего не было. И когда мы что-то смогли зарабатывать, мы захотели быстренько строить и реализовываться. Хотя это не решает задачи», — объяснил артист.

При этом избавляться от особняка Михайлов не планирует. Певец заявил, что воспринимает его как наследство для своих детей.

По данным издания, Михайлов также рассказал, что продал всю свою зарубежную недвижимость, решив вкладывать средства внутри страны. Главной же инвестицией для молодых людей он считает образование.

Ранее сообщалось, что вандалы разрисовали особняк Аллы Пугачевой в деревне Малые Бережки.