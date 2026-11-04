«Может, впереди у России еще важные события»: профессор Петрушко не исключил, что Казанская икона сохранилась

Судьба Казанской иконы Божией Матери, исчезнувшей в 1904 году, до сих пор волнует исследователей. Профессор ПСТГУ Владислав Петрушко не исключает, что святыня могла сохраниться и однажды вернется в Россию — возможно, в переломный для страны момент, сообщило РИА Новости.

По церковному календарю 4 ноября отмечается День Казанской иконы — в память об освобождении Москвы от польских интервентов. Сам образ был обретен в Казани в 1579 году и хранился в соборе Богородицкого монастыря. Однако в 1904-м его похитили, и с тех пор следы иконы теряются.

«Надежда существует всегда. Может быть, эта икона все-таки уцелела и где-то хранится. Время покажет. Может, впереди у России еще важные события, и Казанская икона вновь окажется с ними связана. Будем надеяться на второе обретение этой иконы», – сказал Петрушко РИА Новости.

Время от времени в прессе появляются сообщения об обнаружении подлинника на различных аукционах, но ни одно из них не получило достоверного подтверждения, отметил Петрушко. Не исключен и другой сценарий: грабители могли уничтожить икону — об этом они якобы заявили после задержания в начале XX века.

«Не исключено, что бандиты действительно уничтожили чудотворную икону. Для них ценность представляли только золото и драгоценные камни, которыми был украшен оклад. Они покусились на такую святыню, не имея ничего святого в душе. Могли на самом деле ее сжечь, как они сами утверждали», – рассказал историк.

Впрочем, существует и версия, что святыню выкупили старообрядцы. Долгое время считалось, будто подлинник оказался в Ватикане, но в действительности там хранился лишь список. Сегодня эта копия находится в воссозданном Казанском соборе Богородицкого монастыря — на том самом месте, где когда-то была обретена икона, напомнил ученый.

«Когда наши искусствоведы отправились осмотреть икону, оказалось, что это гораздо более поздний образ — икона XVIII века. Даже по ее фотографиям было видно, что это не подлинник, за который ее приняли только потому, что на ней был очень дорогой оклад. В конце концов, икону в 2004 году вернули в Россию и в дальнейшем передали в Казань», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что в храме Котельников 4 ноября состоится праздничное богослужение.