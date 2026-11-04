Оба билета оказались победными: жительница Подмосковья выиграла ₽2 млн

Жительница Московской области стала обладательницей двух лотерейных билетов, каждый из которых принес ей по ₽1 млн. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи» — оператора всероссийских государственных лотерей, организуемых Минфином России.

«Жительница Московской области Александра выиграла ₽2 млн в онлайн-лотерее. Удачу в тираже ей принесли сразу два билета – каждый выиграл по ₽1 млн», — отметили в компании.

По данным издания, Александра вспоминает: в тот день она гостила у брата и, когда выдалась свободная минутка, решила испытать удачу. Билеты выбирала без всякой стратегии, полагаясь только на интуицию. Увидев результаты розыгрыша, женщина сначала не поверила в происходящее и несколько раз перепроверила числа. На следующее утро она снова заглянула в приложение — сомнения в том, что выиграли оба билета, не отпускали ее.

По информации издания, победительница считает выигрыш своевременным: деньги помогут частично закрыть ипотеку и оплатить учебу любимой племяннице.

По данным издания, это не первая крупная удача Александры. В сентябре она летела в командировку и, ожидая вылета в аэропорту, решила поучаствовать в лотерее. Тогда она выиграла ₽100 тыс. Женщина не ищет закономерностей в выигрышах и не пользуется стратегиями. Хотя ее профессия связана с аналитикой, информационными технологиями и стратегическим планированием, при выборе билетов она предпочитает доверять исключительно интуиции.

Ранее сообщалось, что житель Ульяновска получил от дяди билет на ₽1 млн.