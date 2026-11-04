Как в Химках отметят День народного единства: полная программа праздника

В среду, 4 ноября, страна отмечает День народного единства. В Химках к празднику подготовили насыщенную программу — концерты, фестивали, народные гулянья, мастер-классы и выставки. Главные события развернутся в парках, домах культуры и на выставочных площадках, сообщила администрация городского округа.

Центральная площадка

4 ноября главной локацией празднования станет парк культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого. В 12:00 здесь стартует масштабная программа «Россия. Родина. Единство».

Все активности будут идти параллельно на разных точках парка: гостей ждут интерактивно-музыкальное представление «Ярмарка», театрализованная миниатюра «Минин и Пожарский», историческая реконструкция «Эпоха XVII века», концертные программы, фестиваль национальных кухонь народов России, тематические мастер-классы и детские программы. Такой формат подойдет тем, кто хочет погрузиться в атмосферу праздника и познакомиться с основными мероприятиями в одном месте.

Еще одной важной точкой станет парк имени А. Величко. С 12:00 до 18:00 там пройдет концертно-развлекательная программа — хороший вариант для семейной прогулки.

Локальные площадки

Тем, кто предпочитает мероприятия поближе к дому, стоит обратить внимание на две площадки. В 15:00 в ДК «Фирсановка» на улице Речной, 20 начнется концертная программа «Мы единое целое». А в 19:00 в МБУК «ЦИКД и СД» в деревне Брехово на улице Зеленой, 22 покажут интерактивную концертную программу «Сила России в единстве народа».

Что было накануне

Праздничные мероприятия в округе начались во вторник, 3 ноября. С 11:00 до 18:00 в парке имени Л. Н. Толстого, в выставочном комплексе «Артишок», прошел фестиваль «Диалог культур». В 16:00 в ДК «Контакт» на улице Молодежной, 20 состоялось мероприятие «Хоровод дружбы».

В это же время в Химкинской картинной галерее имени С. Н. Горшина на улице Московской, 15 открылась выставка одной картины «Минин и Пожарский. Салют на Красной площади». В 18:00 в ДК «Лунево» в поселке Лунево, 20 прошла концертная программа «Мы вместе», а в Центральной детской школе искусств на улице Чапаева, 6 — концерт «В ритме единства: танцы народов нашей страны».

Возрастное ограничение всех мероприятий — 0+.

Ранее сообщалось, что в Химках ко Дню народного единства прошел единый сбор гуманитарной помощи.