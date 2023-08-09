Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обеспокоен гонениями против митрополита Ионафана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил внимание религиозных лидеров на тот факт, что митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана преследуют, пишет агентство ТАСС .

Поводом для обращения патриарха Московского и всей Руси Кирилла стал тот факт, что суд Украины приговорил митрополита канонической Украинской православной церкви Ионафана к заключению сроком на пять лет. Его обвиняют в том, что священнослужитель публично поддерживал и оправдывал вооруженный конфликт между Украиной и Россией. Такую информацию в понедельник, 7 августа, разместила СБУ на официальной странице в социальной сети. Тогда патриарх Кирилл назвал арест гонением на всю веру.

Патриарх Кирилл сомневается в правдивости информации, которую распространяет СБУ, а также в собранной сотрудниками службы доказательной базы.