Патриотическая акция «Сад памяти» в Хабаровске набирает обороты

В Хабаровском крае жители различных регионов активно приняли участие в акции «Сад памяти», сообщает transsibinfo.com . Всего было высажено десять тысяч деревьев.

Акция «Сад памяти» приурочена чествовании погибших людей в годы Великой Отечественной войны. Задумка организаторов такая: каждое высаженное дерево – это память об одной трагедии. Жители высаживали лиственницу, ели, березы, дубы, липы, рябины в парках городов и поселков Хабаровского края, что положительно отражается на экологическом состоянии региона.

Министр лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Гулько отметил положительную динамику вовлеченности населения. С каждым годом к акции присоединяется все большее количество людей. Это трудовые коллективы различных предприятий и компаний, общественные и политические организации, неравнодушные жители.