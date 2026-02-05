Паводковая угроза: в 2026 году разлив рек в России может стать более мощным

Гидрометцентр России в официальном телеграм-канале опубликовал предварительные данные о характере весеннего половодья на реках России весной 2026 года, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Специалисты также проинформировали об ожидаемом притоке воды в крупные водохранилища России во втором квартале 2026 года. Эксперты отметили, что информация носит предварительный характер. Корреспондент Сибдепо изучил данные.

По данным издания, прогнозируемое половодье на территории Кузбасса будет сложнее, чем в 2025 году. К такому выводу специалисты Гидрометцентра пришли после анализа гидрометеорологических условий, актуальных на данный период.

Прогнозируется, что в период весеннего половодья уровень воды в реках системы Верхней Оби не только в Кузбассе, но и в прилегающих субъектах Сибири — Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях — поднимется выше среднемноголетних значений. Кроме того, высокая водность ожидается в ряде других российских регионов, не относящихся к сибирскому федеральному округу.

