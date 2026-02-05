Мороз до –25 и туман: погода в Москве и области 5 февраля

Фото: [ Главную новогоднюю елку страны отправили из Можайского округа в Кремль/Медиасток.рф ]

Морозная и спокойная погода установится в Московском регионе в четверг, 5 февраля. Осадков практически не ожидается, однако утром в ряде районов возможны туман, изморозь и скользкие участки на дорогах, следует из прогноза Гидрометцентра.

В Подмосковье в дневные часы температура воздуха составит от –12 до –17 градусов. Ночью морозы усилятся — местами похолодает до –25. В первой половине дня возможны туман и гололедица.

В Москве днем столбики термометров покажут –12…–14 градусов, в ночные часы температура опустится до –23. Ветер ожидается слабый. Атмосферное давление будет повышенным и составит 754–756 мм рт. ст.

