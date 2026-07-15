Паводок в Нижнем Тагиле: очередной подъем воды, укрепление дамбы и восстановление электроснабжения — хроника событий

В садоводческом товариществе паводковая обстановка вновь ухудшилась. Обильные осадки спровоцировали очередной подъем уровня воды. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с садоводами в третий раз — на повестке стояли вопросы поддержки и меры по ликвидации последствий разгула стихии. Об этом градоначальник проинформировал по итогам встречи, сообщил tagilcity.ru.

Для сдерживания напора воды городские службы перешли к активным действиям. В выходные бригады «Тагилдорстроя» начали укреплять дамбу: из-за размыва грунта потребовалось усилить три участка. Сегодня технику снова направили на берег реки Тагил для наращивания защитной линии.

Одновременно решаются вопросы транспортной доступности и снижения урона для собственников участков. В зону подтопления доставили горбыль и щебень — эти материалы пойдут на ремонт дорог, обустройство пешеходных проходов и просушку затопленных территорий.

Санитарные службы держат ситуацию под контролем. Роспотребнадзор обработал две скважины дезинфицирующими составами. Расходы на вывоз мусора взял на себя город: 9 июля с территории вывезли свыше 50 кубометров отходов (два ломовоза), теперь отправлена еще одна машина.

Электроснабжение восстановлено частично: специалисты проверили опоры и подстанцию, напряжение подано. Однако запуск оборудования пока отложен — требуется полное просыхание, чтобы избежать коротких замыканий и поломок.

Все наказы, прозвучавшие от садоводов на встрече, переданы в профильные структуры. Очередная встреча с жителями запланирована на следующую неделю — это позволит оценить темпы работ и при необходимости скорректировать план действий.

Ранее сообщалось, что ливни смыли несколько участков трассы в Бурятии.