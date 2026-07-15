Готовьте кошельки: аналитики предрекли мощный удар по рублю и ценам уже этой зимой

Ослабление национальной валюты выгодно государственному бюджету и крупным экспортерам, однако рядовым гражданам оно грозит разгоном инфляции и ростом цен на импорт. Об этом пишет Прайм .

Причины и бенефициары ослабления нацвалюты

К концу 2026 года курс российской валюты может снизиться до показателей 89–90 рублей за доллар США. Такой экономический сценарий в беседе с агентством «Прайм» описал сооснователь и генеральный директор Auditorium CG Юрий Окишев. По мнению аналитика, к падению рубля приведет комплекс факторов, среди которых постепенное снижение ключевой ставки, падение доходности рублевых вкладов, уменьшение экспортной выручки из-за дисконтов и цен на нефть, а также плановые регуляторные операции Центробанка.

Эксперт подчеркнул, что курс в районе 90 рублей за доллар является идеальным для Министерства финансов и сырьевых компаний. Падение нацвалюты всего на 1 рубль приносит казне дополнительные 100 миллиардов рублей, а масштабное снижение с 72 до 85 рублей способно пополнить бюджет сразу на 600 миллиардов. Экспортеры при слабом рубле также существенно увеличивают выручку, поскольку при крепком курсе (около 72 рублей) нефтяные компании теряют до четверти своих доходов. Дополнительным плюсом для рынка станет удорожание импорта, что повысит конкурентоспособность отечественных производителей.

Последствия для потребителей и позиция ЦБ

Главной пострадавшей стороной при реализации данного прогноза окажутся рядовые потребители. Подорожание зарубежных товаров и сырья неизбежно спровоцирует виток инфляции, из-за чего россиянам придется столкнуться с ростом цен уже ближайшей зимой.

Именно по этой причине Центральный банк крайне осторожно реагирует на любые сигналы о девальвации. Полноценный уход курса выше отметки в 90 рублей за доллар будет означать сознательный выбор регуляторов и правительства в пользу поддержки экспорта и наполнения бюджета, за который населению придется платить из собственного кармана.