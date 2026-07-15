Поврежденные эстакады в промзоне Салавата будут восстанавливать круглосуточно

Глава Башкирии раскрыл детали повреждений на инфраструктурных объектах предприятия и заявил о переходе восстановительных бригад на круглосуточный режим работы. Об этом пишет URA.RU.

Ликвидация последствий воздушного налета

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров раскрыл подробности масштабной попытки нападения со стороны Вооруженных сил Украины на промышленную зону города Салавата. Инцидент произошел 14 июля 2026 года. По словам руководителя региона, ключевым и самым главным итогом оперативных действий оборонных систем и экстренных служб стало полное отсутствие человеческих жертв или пострадавших среди персонала.

В результате падения и детонации беспилотных летательных аппаратов на территории промузла было зафиксировано несколько очагов воспламенения. К текущему моменту практически все возгорания были оперативно локализованы и полностью ликвидированы дежурными пожарно-спасательными расчетами. Основные производственные цеха и технологические объекты предприятия под удар не попали и критических повреждений не получили.

Повреждения инфраструктуры и график ремонта

Несмотря на сохранность ключевых производственных узлов, массированная атака нанесла ущерб обеспечивающей инфраструктуре завода. Согласно официальному заявлению Хабирова, повреждения получили технологические эстакады, по которым осуществляется транспортировка производственных ресурсов и проложены магистральные кабельные линии.

Для скорейшей нормализации ситуации на промышленном объекте развернуты масштабные ремонтные работы. Профильные бригады переведены на круглосуточный режим работы и будут трудиться без перерывов до полного устранения всех технологических последствий ЧП. По прогнозам руководства республики, промышленное предприятие сможет вернуться к своим прежним стандартным объемам выработки уже в ближайшие несколько дней.