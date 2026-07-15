Атака БПЛА на регионы России 15 июля 2026 года: последние новости, сколько сбили

В ночь с 14 на 15 июля дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Российской Федерации была пресечена масштабная попытка киевского режима осуществить террористические атаки по объектам на территории России. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в период с 20:00 мск 14 июля до 07:00 мск 15 июля российские военнослужащие перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Под удар попали семь российских регионов, а также морские акватории, пишет ТАСС.

География перехвата беспилотников ВСУ

По официальным данным оборонного ведомства, слаженная работа расчетов ПВО велась в воздушном пространстве следующих субъектов и зон ответственности:

Белгородская область;

Брянская область;

Курская область;

Ростовская область;

Московский регион;

Краснодарский край;

Республика Крым;

Акватории Азовского и Черного морей.

Последствия отражения атаки в Ростовской области

В ряде муниципалитетов региона ночью действовал режим воздушной опасности. В Таганроге, по заявлению мэра Светланы Камбуловой, угроза применения БПЛА была своевременно отменена утром 15 июля.

По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в Ростове-на-Дону воздушные цели были успешно ликвидированы, однако падение фрагментов привело к локальным повреждениям в черте города:

Железнодорожный район: В результате падения обломков сбитого беспилотника была повреждена кровля частного жилого дома. Детонации не зафиксировано, эвакуация жильцов не потребовалась, никто не пострадал.

Советский район: Вследствие воздействия взрывной волны зафиксировано повреждение остекления в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Пострадавших и жертв нет.

Ситуация в Орловской области

В ночные часы сигнал об опасности налета БПЛА вводился также на территории Орловской области. Региональный канал РСЧС призвал местных жителей к бдительности. К 07:18 мск 15 июля режим угрозы с воздуха в Орловской области был официально отменен подразделениями экстренных служб.