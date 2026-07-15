Атака беспилотников на Ростов и Ростовскую область 15 июля 2026: что известно сейчас

В ночное время суток дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Российской Федерации успешно пресекли попытку киевского режима нанести удары по объектам инфраструктуры в Ростове-на-Дону. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, все воздушные цели, направленные в сторону административного центра, были своевременно обнаружены и ликвидированы. Несмотря на эффективный перехват БПЛА, падение фрагментов уничтоженных аппаратов вызвало локальные повреждения жилого фонда на земле, пишет Life.ru.

Ликвидация последствий падения обломков в Ростове-на-Дону

По информации региональных властей и экстренных служб, зафиксировано два инцидента в черте города. Пострадавших среди гражданского населения нет, меры по эвакуации граждан не потребовались.

Железнодорожный район: Падение фрагментов сбитого беспилотного аппарата самолетного типа привело к повреждению кровли частного жилого дома. Дополнительной детонации взрывчатых веществ на месте падения не произошло.

Советский район: В результате воздействия воздушной ударной волны от перехвата цели зафиксировано разрушение остекления в одной из квартир многоэтажного жилого дома.

В настоящий момент на местах происшествий продолжают работать оперативные и профильные муниципальные службы для проведения оценки нанесенного ущерба и координации восстановительных работ.