С 1 сентября российских школьников начнут выводить с уроков за плохое поведение

С 1 сентября в российских школах вводится четкий регламент действий педагогов в случае грубого нарушения дисциплины со стороны учащихся. Об этом пишет "Прайм».

Регламент борьбы с нарушителями дисциплины

Министерство просвещения Российской Федерации официально определило порядок действий педагогического коллектива при срыве занятий в школах. Новый регламент начнет действовать с началом 2026/2027 учебного года. Как пояснила главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева, разработанный перечень мер призван систематизировать реакцию учителей на некорректное поведение детей.

Согласно утвержденной схеме, при первичном нарушении порядка во время урока преподаватель должен ограничиться устным замечанием в адрес школьника. Эта мера остается главным инструментом оперативного реагирования непосредственно в классе.

Привлечение администрации и работа с родителями

Если устное предупреждение не возымело действия и учащийся продолжает повторно срывать учебный процесс на том же занятии, учитель получает право применить более жесткие административные меры. В этом случае педагог может вызвать сотрудника школы, персонально ответственного за соблюдение внутренней дисциплины в учебном заведении.

Специалист удаляет нарушителя из класса для проведения экстренной профилактической беседы. По результатам этого разговора ответственный сотрудник самостоятельно принимает решение:

вернуть школьника обратно за парту для продолжения урока;

официально проинформировать родителей или законных представителей о факте деструктивного поведения ребенка.

Соответствующий приказ ведомства официально вступает в юридическую силу с 1 сентября текущего года.