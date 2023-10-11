«Пельмешоны будут»: Ведущая Гузеева навестила родительский дом

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в авторском блоге поделилась впечатлениями от посещения родного дома в Оренбургской области, сообщает 56orb.ru .

Актриса на несколько дней приехала в Оренбургскую область, где собралась вся ее семья. Родственники намерены почтить память мамы Ларисы, которая умерла пять лет назад.

Лариса Гузеева отметила, что ее радостно встретили все члены семьи. Был организован праздничный ужин.

«Щас все мои уральские всякие закусонские. Пельмешоны будут», - рассказала актриса и телеведущая Лариса Гузеева

Телеведущая подняла философскую тему относительно того, что некоторые люди выезжают из родных городов в столицу, а потом испытывают стыд из-за своего происхождения. Сама Гузеева не относится к такой категории людей. Она уроженка Оренбурга. Переехала из города, когда ей исполнилось 16 лет. Сейчас ценит моменты, когда есть возможность навестить родные места.

«А вы вообще стесняетесь своего происхождения, этой красоты, что тут растет, родни своей, дома, где вы выросли? Я горжусь, например», - отмечает Лариса Гузеева

Ведущая пообещала своей аудитории, что в следующий раз покажет дом и двор, в котором провела свои детские годы.

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