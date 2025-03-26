Пенообразователь за 2 млн руб. намерен до конца мая купить омский аэропорт

По данным издания, заявка на покупку пенообразователя появилась на сайте госзакупок в среду, 26 марта. Омский аэропорт готов отдать за прибор более 2 млн руб. Прием заявок завершится 3 апреля. В случае успешного заключения контракта, продавец должен будет доставить пенообразователь в воздушную гавань до 31 мая. В перечне условий указано, что на товар должен действовать гарантийный срок — не менее 12 месяцев.

По данным издания, пенообразователь — оборудование, необходимое тушения пожаров на воздушных судах. Городу55 в аэропорту сообщили, что данная покупка входит в список плановых. Указанный в заявке объем соответствует регламентируемым нормам. По информации издания, оборудование способно образовывать пену большого объема. В итоге слой пены препятствует прохождению кислорода и охлаждает поверхность. Как следствие, огонь погасает.

Ранее сообщалось, что аэропорт Хитроу закрыли из-за сильного пожара на электроподстанции.