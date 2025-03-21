Аэропорт Хитроу закрыли из-за сильного пожара на электроподстанции

Аэропорт Хитроу в Лондоне оказался в значительной степени обесточен из-за пожара на электроподстанции, из-за этого его деятельность прекратили до полуночи 21 марта. Об этом пресс-служба авиагавани сообщила в социальной сети Х.

Мощный пожар на электроподстанции, где вспыхнул трансформатор, почти полностью парализовал работу аэропорта Хитроу в Лондоне. Воздушная гавань оказалась в значительной степени обесточена, что существенно мешает ей как принимать, так и выпускать рейсы. По этой причине было объявлено о закрытии аэропорта.

«Для обеспечения безопасности наших пассажиров и коллег Хитроу будет закрыт до 23:59 21 марта», — указала пресс-служба.

Из-за пожара было эвакуировано порядка 150 человек. Жителей домов, находящихся поблизости, попросили не открывать окна из-за сильного дыма. Помимо воздушного порта, обесточенными оказалось около 16 тыс. домов, которые находятся в окрестностях. Некоторые СМИ допускают, что в полночь Хитроу не начнет свою работу. Он может продлить ограничения.

Ранее сообщалось, что самолет Delta Airlines во время повторной посадки в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке зацепил крылом полосу. На борту находились 80 человек, никто из них не получил травм.