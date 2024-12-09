Пенсионер Кузьмин 13 лет заливает уникальные горки для детей поселка Инской

Пенсионер Леонид Кузьмин 13-й год подряд заливает уникальные горки для детей Кузбасса. Его гостями неоднократно были жители Москвы, Новосибирска и Барнаула. Мужчина рассказал, в чем особенность горок и кто помогает ему в их создании, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Мужчина работал водителем школьного автобуса. После выхода на пенсию решил заняться общественным делом — начал строить ледяные горки для местных ребят. Уникальный метод заключается в том, что Леонид использует специальные короба. Их он обтягивает целлофаном и железными сетками. Однако каждый год приходится раскрывать свой творческий потенциал и придумывать новые технологии. Например, нынешняя зима пока неснежная и не особо морозная.

«Несколько суток потрудился: днем таскал снег, формировал горки, спуски, а ночью заливал. Получились две ледяные трассы с виражами», — рассказал Леонид.

Помощь оказали местные ребята, которые нанесли много снега. В поселке взрослые и дети называют создателя горок «дядей Леней». Жительница поселка Инской рассказала, что ее сын вырос на горках. Сейчас молодой человек уже учится в городе в вузе. Приезжая в гости домой, всегда отправляется на горку. О Леониде уже знают и за пределами Кузбасса. Горки часто сравнивают в бобслейными трассами. Нынешний сезон открыли в прошлые выходные.

«Пользуясь случаем, приглашаю всех на горки. С нетерпением жду, ваш дядя Леня», — отметил в беседе с Сибдепо Леонид Кузьмин.

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