В Белгороде вблизи новогодних площадок устанавливают новые укрытия

В Белгороде проходит подготовка к празднованию Нового года. Для горожан открывают праздничные локации, вблизи которых устанавливают новые укрытия на случаи обстрелов со стороны ВСУ, сообщил bel.ru.

В центральном парке проходит реконструкция. Параллельно специалисты украшают парк к празднованию Нового года. На территории появились тематические инсталляции и новогодняя ель. На площади перед КЦ «Октябрь» установили деревянную горку для катания. Территорию оградили железным полицейским забором. Вблизи установили три новых укрытия, где горожане в случае включения сигнала о ракетной опасности могут обезопасить себя.

В парке также намерены открыть ледовые дорожки. В прошлом году в городе функционировало три катка. Один из них сильно пострадал после обстрела Белгорода 30 декабря. Нынешней зимой его не будут открывать. Однако два других будут рады гостям.

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