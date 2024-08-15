Пенсионер Мурзинов показал, где в приток Волги вытекает канализация

Пенсионер Сергей Мурзинов показал корреспонденту KP.RU, как из канализационных стоков образовалась небольшая речка, которая попадает в Волгу.

Канализация проходит под окнами пенсионеров. Он рассказал, что, несмотря на канализационные стоки, на берегу живут утки. Напротив, они начали стремительно размножаться. Семьями живут в камышах. Не исчезла и плотва. Пенсионер Мурзинов считает, что природа адаптируется к любым условиям существования.

Корреспондент отметил, что выносить страшную вонь было очень сложно: появились тошнота и головокружение.

«Вот приедут ко мне гости и тоже морщатся. А я привык. Не чую», — рассказал пенсионер.

Соседи пенсионера пожаловались на то, что в семье часто болеют дети. В огороде появилось много больших жуков, которые ранее не проживали в регионе. Речка из канализационных стоков вытекает в один из притоков Волги.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминском городском округе расчистили два пруда.