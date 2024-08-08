Два пруда расчистили в Наро-Фоминском городском округе

Подведомственное Министерству экологии и природопользования Московской области ГБУ «Дирекция экологических проектов» завершило санитарную расчистку двух прудов в Наро-Фоминском городском округе, вошедших в программу губернатора «100 прудов и озер». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Освобождена от мусора и излишней водной растительности водная гладь пруда без названия в городе Апрелевка и руслового пруда на реке Истья в поселке Новая Ольховка. В результате проведенных работ было убрано большое количество древесных остатков, бытовых отходов и водной растительности с площадей 2 и 4 гектаров», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Обращаем внимание, что мероприятиями по санитарной очистке водоемов не предусмотрены работы по очистке дна от иловых отложений, очистка, окос и опиловка береговой линии, а также работы по берегоукреплению.

Тихон Фирсов подчеркнул, что расчистка водоемов проводится в летнее время только по окончанию нерестового периода. При этом расчистка водной глади не только приводит водоем в эстетический вид и улучшает его состояние, но и благоприятным образом сказывается на его обитателях.