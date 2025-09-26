Пенсионер поблагодарил правоохранителей игрой на кларнете

В Кузбассе 70-летний уличный музыкант поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за оперативное оказание помощи игрой на кларнете, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации издания, музыкант играл на улице. Прохожие в знак благодарности оставляли мужчине деньги. Неизвестное лицо похитило музыкальный инструмент и вырученные деньги. Горожанин обратился к сотрудникам правоохранительных органов. Грабитель подбежал непосредственно в момент выступления.

«Сотрудники полиции установили и задержали налетчика, которым оказался ранее судимый житель Мариинска. Музыкальный инструмент был у него изъят», — указано в сообщении полиции.

По данным издания, музыканта пригласили в отделение для передачи украденных вещей. Житель Кемерово выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за оперативную помощь. Он отметил профессионализм правоохранителей. Музыкант исполнил на кларнете несколько композиций. Возле него собрались сотрудники отдела полиции.

