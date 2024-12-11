Пенсионер пытался сжечь продавца магазина в Кузбассе

Сотрудники правоохранительных органов собрали доказательную базу вины 66-летнего пенсионера из Белова и передали материалы в суд. Мужчину подозревают в умышленной попытке поджога магазина, в котором находилась продавец, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Пресс-служба ГУ МВД проинформировала, что мужчина пришел в магазин в состоянии алкогольного опьянения. Следствие выяснило, что стало причиной конфликта. Пенсионер заявил, что у него украли мобильный телефон. Он был уверен, что злоумышленник сдал гаджет в магазин. Мужчина требовал от продавца вернуть его телефон. Он облил помещение горючей смесью и «чиркал» зажигалкой. Мужчина заранее принес канистру с горючей смесью. Продавец объясняла, что гаджета пенсионера в магазине нет, но доводы не убеждали мужчину.

«Продавец успела сообщить об инциденте в полицию, а затем уговаривала мужчину не совершать поджога», — сообщила полиция.

На поступившее сообщение оперативно отреагировали начальник отдела полиции и участковый. Им удалось задержать пенсионера на месте происшествия. Дело передано в суд. Срок максимального наказания достигает пяти лет лишения свободы.

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