Пенсионер Ставрополья во время застолья ранил сына и убил его друга

Житель Ставропольского края, 68-летний пенсионер, убил гостя и ранил сына из-за того, что ему показалось, что пора заканчивать застолье, а мужчины проигнорировали просьбу уходить, сообщает newstracker.ru .

Следственные действия прошли. Сотрудники собрали доказательства вины мужчины и отправили дело в суд для дальнейшего разбирательства. Инцидент произошел в декабре 2022 года. Мужчина, его сын и друг вместе распивали спиртные напитки. Между ними возник словесный конфликт. Пенсионер сказал, чтобы мужчины уходили. Гости проигнорировали предупреждение.

Пенсионер схватил нож и нанес два удара сыну, а затем три его другу. Друг скончался от полученных травм. Сына удалось спасти благодаря своевременному вмешательству медиков. Срок максимального наказания может составить пожизненное заключение.

Другого пенсионера из Ставрополья суд приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он нанес ножом восемь ударов своей жене. Медики не успели спасти женщину. Конфликт начался из-за того, что женщина заступилась за дочь, с которой спорил отец.